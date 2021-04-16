В Туркменистане подписан ряд документов с международными организациями

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане подписан ряд международных документов, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету «Туркменистан: Золотой век».

По данным онлайн-издания, в частности, подписаны: меморандум о сотрудничестве между правительством Туркменистана и ООН по вопросам образования, науки и культуры на 2021-2023 годы; меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и Международным энергетическим агентством по сотрудничеству в энергетической сфере; меморандум о сотрудничестве между министерством образования Туркменистана и офисом Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств по языку и культурному многообразию.

Также в числе подписанных документов - меморандум о взаимопонимании между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Детским фондом ООН (UNICEF) по содействию улучшению материнского и детского питания в регионах Центральной Азии и Кавказа.

Отмечается, что документы подписаны в рамках форума «Международное сотрудничество независимого, постоянно нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия».

Правовую базу международных отношений Туркменистана пополнил 31 документ, подписанный в течение года.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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