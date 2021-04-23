Грузия обнародовала данные по импорту автомобилей из Турции
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В Азербайджане рассматриваются возможности использования альтернативной энергетики в сельском хозяйстве
Медработникам, проводящим вакцинацию в Азербайджане, дополнительные средства не выплачиваются – агентство
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Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями проекта “Весенняя школа Enactus Azerbaijan”
Условия диктует Азербайджан: У Армении нет иного выхода, кроме как открыть Зангезурский коридор (ВИДЕОПРОЕКТ)
В Азербайджане при приеме на работу не будет требоваться предоставление свидетельства о соцстраховании
Немецкий бизнес готов участвовать в проектах по расширению газового производства в области Казахстана
В Азербайджане выросла доля внебюджетных организаций в поступлениях по обязательному соцстрахованию - министр