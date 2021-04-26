Азербайджан заключил контракты на поставку томатов в Беларусь и Украину

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания Agro Norm подписала с белорусской компанией контракт на экспорт томатной продукции на 500 тысяч долларов США, а с украинской сетью супермаркетов - на 600 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO).

Напомним, что на международной продовольственной выставке Gulfood 2021, прошедшей в Дубае 21-25 февраля, 14 азербайджанских компаний, работающих в сфере производства пищевых продуктов, безалкогольных напитков и минеральных вод, представили свою продукцию при поддержке министерства экономики и AZPROMO на едином стенде страны “Made in Azerbaijan”.

Кроме того, производитель шоколадных конфет - компания «Ulduz» - осуществил экспорт кондитерских изделий на сумму 116 тысяч долларов США по контракту с компаниями из Иордании и Саудовской Аравии.

В сообщении также говорится, что азербайджанские предприниматели провели встречи с иностранными экспортерами. В результате достигнутых на выставке предварительных договоренностей были заключены контракты на экспорт продукции азербайджанского производства на сумму 1,2 миллиона долларов США.

Напомним, что в этом году Азербайджан был представлен на международной выставке Gulfood в пятый раз.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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