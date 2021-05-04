Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway назвал своего преемника

Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway 90-летний миллиардер Уоррен Баффетт назвал своим преемником во главе компании ее вице-президента Грега Абеля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Директора согласны, что если что-то случится со мной сегодня, завтра всем руководить будет Грег", - сказал Баффетт.

Абелю 58 лет. По словам Баффетта, его возраст - один из факторов, который учитывался советом директоров при одобрении его кандидатуры.

В августе прошлого года предпринимателю и филантропу Баффетту исполнилось 90 лет. На протяжении последних десятилетий он входил в тройку самых богатых людей мира, но в 2019 году опустился на четвертую строчку рейтинга с состоянием $67,5 млрд.