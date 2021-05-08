БАКУ /Trend/ - Азербайджан расширяет сотрудничество с Чехией в области нанотехнологий.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), седьмого мая состоялась видеоконференция в связи с презентацией продукции Ассоциации нанотехнологий Чехии.

Глава Ассоциации Иржи Кус проинформировал об основных направлениях деятельности организации. Он отметил, что основной целью создания Ассоциации является объединение чешских компаний, работающих в текстильной промышленности, сферах биотехнологий, оптики и нанотехнологий, представление исследований этих компаний, а также оказание поддержки в установлении сотрудничества в области исследований и торговли.

Исполняющий обязанности главы AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности этой структуры, работе по продвижению и расширению продаж азербайджанской продукции на внешних рынках, подчеркнул важность налаживания связей с Ассоциацией нанотехнологий Чехии.

На мероприятии были продемонстрированы примеры использования продукции Ассоциации нанотехнологий для “умных городов”.

Директор бакинского офиса чешской компании ChezTrade Павел Зеленка поделился мнением об интересе чешских бизнесменов к бизнес-среде Азербайджана и потенциале сотрудничества с азербайджанскими коллегами.

На видеоконференции были обсуждены вопросы сотрудничества между AZPROMO и Ассоциацией нанотехнологий Чехии.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @Fidan_Babaeva