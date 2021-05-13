Россельхознадзор разрешил 30 предприятиям Азербайджана поставлять помидоры в Россию

Россельхознадзор с 14 мая разрешает поставки помидоров с 30 предприятий Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россельхознадзор с 14 мая 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 30 азербайджанских предприятий", - отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.