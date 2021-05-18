За 6 лет экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос на 25%

Экспорт в государства-члены ЕАЭС за 2015-2020 годы вырос на четверть, или с 5,1 до 6,4 млрд. долларов. Если брать в страновом сегменте, то в Россию — на 25%, в Беларусь — в 2 раза, в Кыргызстан — на 20%.

Такие данные привела на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, передает Trend.

По её словам, наращивать объёмы взаимной торговли в ЕАЭС позволяют ряд мер. Это сокращение издержек для бизнеса, снижение документарной нагрузки при экспорте за счёт исключения таможенного декларирования, взаимного признания сертификатов соответствия, ветеринарных и санитарных документов. В целом, изменился и расширился ассортимент экспортных товаров.

«Если в первые годы получения независимости в нашем экспорте традиционно преобладали сырьевые товары, то сейчас уже 58% нашего экспорта занимает экспорт обработанных товаров. За 2015-2020 годы рост экспорта несырьевых товаров в страны ЕАЭС составил 35%, с 2,8 до 3,7 млрд. долларов. В российские торговые сети в прошлом году поставки только плодоовощной продукции превысили 2,3 млрд. долларов», - сообщила вице-министр.

По данным Минторговли, потенциал наращивания ежегодных поставок продукции пищепрома только на российский рынок превышает 100 млрд тенге. В целом в государства-члены ЕАЭС направляется примерно 10% казахстанского экспорта.