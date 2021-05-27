Туркменистан и Грузия обсудили перспективы партнерства

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Грузия обсудили перспективы и возможности партнерства.

Как сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Ашхабаде Мамукой Мурджикнели, который завершает дипломатическую миссию в стране.

На встрече были обсуждены вопросы активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Также был констатирован позитивный опыт работы Туркменистана и Грузии в рамках международных организаций.

Как ранее сообщили Trend в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии, тенденция к росту грузоперевозок между Туркменистаном и Грузией сохраняется, несмотря на вспышку COVID-19 и ее негативное влияние на глобальные цепочки грузоперевозок.

"Объемы грузоперевозок между Грузией и Туркменистаном автомобильным и железнодорожным транспортом с января по май 2020 года увеличились на 7,9 процента”, - сказали в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva