Туркменистан и Грузия обсудили перспективы партнерства
БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Грузия обсудили перспективы и возможности партнерства.
Как сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Ашхабаде Мамукой Мурджикнели, который завершает дипломатическую миссию в стране.
На встрече были обсуждены вопросы активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
Также был констатирован позитивный опыт работы Туркменистана и Грузии в рамках международных организаций.
Как ранее сообщили Trend в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии, тенденция к росту грузоперевозок между Туркменистаном и Грузией сохраняется, несмотря на вспышку COVID-19 и ее негативное влияние на глобальные цепочки грузоперевозок.
"Объемы грузоперевозок между Грузией и Туркменистаном автомобильным и железнодорожным транспортом с января по май 2020 года увеличились на 7,9 процента”, - сказали в министерстве.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
Твиттер: @JeilaAliyeva