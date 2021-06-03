Внешнеторговый оборот Грузии вырос

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Грузии составил 3,92 миллиарда долларов с января по апрель 2021 года, что на 12,8 процента выше, чем за тот же период 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Экспорт составил 1,19 миллиарда долларов (рост на 10,1 процента), а импорт – 2,73 миллиарда долларов (рост на 10,1 процента).

С января по апрель 2021 года отрицательное сальдо торгового баланса составило 1,53 миллиарда долларов, а его доля во внешнеторговом обороте – 39 процентов.

В январе – апреле текущего года доля десяти ведущих торговых партнеров по экспорту в общем объеме экспорта Грузии составила 78,2 процента. Крупнейшими партнерами были Китай (198,7 миллиона долларов), Россия (159,6 миллиона долларов) и Азербайджан (152,2 миллиона долларов).

В отчетном периоде доля десяти ведущих торговых партнеров по импорту в общем импорте Грузии составила 70,6 процента. Основными партнерами были Турция (490,5 миллиона долларов), Россия (316,6 миллиона долларов) и Китай (227 миллионов ​​долларов).

С января по апрель 2021 года доля десяти ведущих торговых партнеров в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 72,2 процента. Крупнейшими торговыми партнерами были Турция (594,9 миллиона долларов), Россия (476,2 миллиона долларов) и Китай (425,6 миллиона долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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