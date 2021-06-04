Обзор экспорта Грузии в Китай

БАКУ / Trend / - В период с января по апрель 2021 года Грузия экспортировала в Китай 89,991 тонны меди на сумму 164,7 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

В отчетном периоде Грузия поставила в Китай 1 018 тонн вина из свежего винограда на сумму 3,82 миллиона долларов.

Кроме того, за указанный период из Грузии в Китай было экспортировано:

– 22,6 тонны медицинского оборудования и приборов на сумму 5,4 миллиона долларов;

– 1 335 тонн необработанного алюминия на сумму 2,6 миллиона долларов;

– 3 487 тонн драгоценных металлов и концентратов на сумму 14,6 миллиона долларов.

За отчетный период Грузия экспортировала на китайский рынок продукции на сумму 198,6 миллиона долларов, что составляет 16,6 процента от общего объема грузинского экспорта.

Между тем, экспорт Китая в Грузию составил 226,9 миллиона долларов, что составляет 8,3 процента от общего объема грузинского импорта.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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