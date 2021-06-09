Стратегическое расположение Азербайджана позволяет реализовывать крупномасштабные проекты – министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стратегическое расположение Азербайджана на пересечении международных коридоров позволяет реализовывать в стране крупномасштабные транспортно-инфраструктурные проекты.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с генеральным секретарем постоянного секретариата межправительственной комиссии TRACECA Асетом Асавбаевым.

По словам министра, меры, принимаемые в направлении развития региональных транспортных коридоров и реконструкции автомобильных и железнодорожных линий на основе международных стандартов, способствуют не только усилению транзитного потенциала Азербайджана, но и повышению конкурентоспособности TRACECA.

На встрече было отмечено, что Азербайджан является инициатором и активным участником международных и региональных транспортных проектов.

Подчеркнув важность партнерства в рамках TRACECA, министр экономики отметил, что реализация транспортных возможностей стран-членов еще больше повышает транзитно-логистическую привлекательность региона и создает основу для поощрения перевозок, интенсификации торгово-экономических и культурных связей, а также усиливает экономический потенциал.

В свою очередь, генсек Асет Асавбаев, подчеркнув роль международного транспортного коридора в поощрении перевозок между странами-членами и укреплении экономического партнерства, отметил, что проделанные работы стали важной частью транспортной карты Евразии.

На встрече были обсуждены вопросы повышения конкурентоспособности и эффективности TRACECA, расширения его охвата и повышения эффективности перевозок с применением оцифровки.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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