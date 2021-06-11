AmCham принимает участие в модернизации таможенной инфраструктуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проводимые в последние годы в Азербайджане реформы в области таможенного контроля остаются в числе наиболее заметных аспектов комплексной программы, осуществляемой государством в направлении прозрачности экономики, и Американская торговая палата (AmCham) в Азербайджане активно сотрудничает с правительством в этом направлении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом глава налогово-таможенного комитета AmCham Джейхун Мамедов сказал в ходе презентации очередного «Белого документа».

По его словам, начало широкого применения электронной декларации таможенными органами позволило всем лицам, осуществляющим деятельность в сфере международной торговли, декларировать импортно-экспортные операции; создать условия для представления краткой импортной декларации с целью обеспечения более быстрого перемещения импортируемых товаров в пунктах пересечения границы.

«Указанные реформы в таможенном администрировании были высоко оценены юридическими лицами и предпринимателями, осуществляющими импортно-экспортные операции, и эти меры, на наш взгляд, создали обоснованную базу для изменений в области упрощения таможенных операций, обеспечения эффективности перехода товаров на погранично-таможенный контроль», – сказал Мамедов.

Он отметил, что «Белый документ» состоит из двух частей и отражает коллективные рекомендации по конкретным вопросам.

«Механизмы таможенного контроля создают серьезные преграды для свободного движения товаров вдоль границы. Палата предлагает указать в Таможенном кодексе ответственность таможенных органов перед бизнесом за ущерб, нанесенный в ходе надзорных мероприятий», – подчеркнул Мамедов.

Отметим, что AmCham, основанная в 1996 году, состоит из более чем 260 партнеров и участников, действующих в каждом секторе экономики Азербайджана, и является ведущей частной некоммерческой бизнес-ассоциацией, поддерживающей и продвигающей интересы иностранного и местного бизнеса в Азербайджане.

Напомним, что «Белый документ» основан на мнении членов AmCham и отражает общее мнение об изменениях в деловой среде и в других сферах в Азербайджане. «Белый документ» включает в себя также «Обзорную часть», охватывающую наиболее важные вопросы для Азербайджана, и «Вторую часть» с детальными рекомендациями по более конкретным вопросам.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)