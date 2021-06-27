БАКУ /Trend/ - Государственный секретариат Швейцарии по экономическим связям (SECO) поддерживает Азербайджан в повышении эффективности налоговой политики, сообщили Trend в SECO.

"SECO поддерживает Государственную налоговую службу Азербайджана посредством технической помощи, которая предоставляется в рамках программы развития под названием Global Tax Program. Общая цель этой программы - помочь Государственной налоговой службе сделать налоговую политику и администрирование более эффективными и действенными посредством информирования и расширения местного потенциала. Программа поддерживает принятие комплексного и целостного подхода к налоговой реформе, что поможет обеспечить финансовую устойчивость", - сказали в SECO.

Было отмечено, что, в частности, второй этап программы предусматривает комплексный подход к повышению мобилизации экономических внутренних ресурсов, включая повышение точности реестра налогоплательщиков, улучшение системы управления рисками и меры по расширению налоговой базы и, таким образом, сокращению теневой экономики.

Кроме того, программа направлена на устранение социально-экономических последствий пандемии COVID-19.

"Краткосрочные своевременные мероприятия будут разрабатываться в тесном сотрудничестве с властями и могут включать: планы действий при непредвиденных ситуациях; краткосрочные стратегии управления; коммуникационные стратегии", - сказали в SECO.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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