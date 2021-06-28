Канал «Стамбул» внесет значительный вклад в дальнейшее экономическое развитие Турции - премьер Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Успешная реализация проекта строительства канала «Стамбул» внесет значительный вклад в дальнейшее экономическое развитие Турции.

Об этом говорится в поздравительном письме премьер-министра Азербайджана Али Асадова, направленном вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю закладки фундамента первого моста, который будет построен на маршруте канала «Стамбул», сообщили Trend в азербайджанском Кабмине.

Отметим, что в рамках проекта канала «Стамбул» искусственная транспортная артерия соединит в обход пролива Босфор Черное и Мраморное моря, повысив роль Турции в международной торговле.

Цель крупнейшей инфраструктурной инициативы Турции - разгрузить пролив Босфор, судоходство в котором с каждым годом становится все более интенсивным.

Через Босфор - один из самых загруженных в мире морских путей - ежегодно проходит более 43 тысяч судов, тогда как этот показатель в соответствии с международными соглашениями определен на уровне 25 тысяч.

По прогнозам властей Турции, поток судов между Черным и Мраморным морями после 2050 года достигнет 78 тысяч, что актуализирует вопрос создания новой транспортной артерии.

Канал протяженностью 45 километров улучшит логистические возможности и инфраструктуру Турции, а также защитит экологию Стамбула от последствий возможных инцидентов с судами.

Глубина канала составит в среднем 20,75 метра, ширина - 275 метров. Вдоль канала «Стамбул» планируется строительство новых городов.

Через новый канал будет построено шесть мостов.

(Редактор: Константин Шапиро)