USAID представила впервые в Азербайджане платформу «Национальная деловая повестка дня для женщин»

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о создании впервые в Азербайджане платформы «Национальная деловая повестка дня для женщин».

Как сообщает в среду Trend с мероприятия, эта платформа будет предоставлять инновационные рекомендации для увеличения участия женщин в коммерческом секторе.

Было отмечено, что женскими ассоциациями и предпринимателями Азербайджана проявлен большой интерес к деятельности в целях внесения вклада в экономические реформы, проводимые правительством Азербайджана и создания единой коалиции для укрепления женского предпринимательства.

«Посредством таких инициатив мы создаем еще более благоприятную деловую среду, особенно для женщин, и уменьшаем административные барьеры, сдерживающие их конкуренцию. Работая вместе над укреплением руководимых женщинами организаций и компаний, мы рассматриваем женское предпринимательство как ключевую экономическую силу в национальной экономике», - сказала глава азербайджанской миссии USAID Джей Сингх.

В свою очередь, руководитель женского компонента в ассоциациях в рамках проекта USAID по развитию частного сектора Шелале Кямилова сказала, что впервые в Азербайджане эта платформа представляет собой широкую базу, которая поспособствует развитию женского предпринимательства.

Целью проекта USAID по развитию частного сектора (на 2019-2024 годы) является повышение устойчивости экономики Азербайджана, создание еще более благоприятной деловой среды для предпринимателей, повышение конкурентоспособности частного сектора и потенциала поставщиков бизнес-услуг, а также устранение препятствий для развития микро-, малых и средних предприятий, вовлечение женщин в экономическую деятельность.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)