Россельхознадзор не допустил ввоз партии томатов и персиков из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора запретило ввоз на территорию России партии томатов и персиков из Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Россельхознадзор, общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил 120,1 тонны.

«В зону ответственности Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора на склад временного хранения "Виадук" и ж/д ст. Дербент с начала июля 2021 года поступило свыше 8,96 тысячи тонн свежих овощей и фруктов из Азербайджана и Ирана.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля специалистами был запрещен ввоз на территорию России томатов (83,2 тонны) и персиков (36,9 тонны) из Азербайджана», – говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что основанием для задержания овощей и фруктов стало лабораторное заключение дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР», который подтвердил факт выявления в партиях товаров карантинных вредных объектов – томатной моли (Tuta absoluta Povolny) и восточной плодожорки (Grapholitha molesta).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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