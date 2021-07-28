Австрия импортировала из Турции автомобили более чем на $100 млн
БАКУ /Trend/ - В январе–июне 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Австрию возрос на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 105,241 миллиона долларов.
Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.
При этом в июне экспорт автомобилей из Турции в Австрию сократился на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 13,242 миллиона долларов.
Отметим, что Турция в январе – июне 2021 года увеличила экспорт автомобилей на 45,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,382 миллиарда долларов.
В июне Турция экспортировала автомобили на 2,352 миллиарда долларов, что на 16,8 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.
За последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021) экспорт турецких автомобилей составил 29,138 миллиарда долларов.
(Редактор: Натаван Эфендиева)