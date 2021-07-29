Несмотря на пандемию, торгово-экономические контакты Баку и Минска не прерывались – спикер

БАКУ /Trend/ - Несмотря на пандемию, торгово-экономические контакты Азербайджана и Беларуси не прерывались.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на «Беларусь Сегодня», об этом заявил председатель Палаты представителей (нижняя палата) белорусского парламента Владимир Андрейченко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в стране.



«За это время вами сделано очень многое в плане развития сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, укрепления дружбы между нашими народами, - сказал Андрейченко, обращаясь к послу. - Важно, что несмотря на пандемию, наши политические, торгово-экономические контакты не прерывались, депутаты встречались, рабочие группы работали. Также очень показательно, что свой второй зарубежный визит президент нашей страны совершил именно в Баку», - сказал он.



По словам спикера, многое сделано и для развития межпарламентских связей. Он привел в пример участие белорусской делегации в праздновании столетия парламента Азербайджана, саммите Движения неприсоединения.

«У нас не только хорошие двусторонние связи парламентариев, но и конструктивные отношения в международных организациях. Не только в Парламентской ассамблее ОБСЕ, но и в ПАСЕ, где вы принимаете непосредственное участие. Мы благодарны азербайджанским депутатам за такую конструктивную позицию, за голос, который вы всегда высказываете против тех ангажированных резолюций, которые пытаются принять и принимают, к сожалению, против Республики Беларусь. Нам важно и дальше продолжить такую работу в международных организациях: и в ОБСЕ, и в ПАСЕ», - отметил Андрейченко.



В свою очередь, Латиф Гандилов отметил, что Азербайджан на всех международных площадках поддерживает Беларусь.

«Мы братские народы и самое главное - стратегические партнеры. Это обязывает ко многому. У нас была общая родина, общая страна. И с тех времен у нас сложились очень теплые отношения. Азербайджан на всех международных площадках поддерживает Беларусь. И эта поддержка будет продолжаться. Мы считаем неправильным вмешательство во внутренние дела государства», - сказал он.