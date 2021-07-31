Рост индекса деловой активности в Узбекистане в июне 2021 года составил 3,4 процента

В июне 2021 года Индекс деловой активности (ИДА) в Узбекистане, рассчитанный Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР), составил 1034 пунктов, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Согласно ЦЭИР, по сравнению с маем 2021 года, ИДА увеличился на 3,4 процента. Также отмечается 13,5-процентный рост ИДА по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В июне 2021 года Индекс деловой активности по 12 регионам увеличился, по сравнению с предыдущим месяцем (май 2021 года). Так, в Ташкенте он составил 42,7 процента, в Республике Каракалпакстан - 39,1 процента, а также в Сурхандарьинской – 48 процента, Бухарской - 28,6 процента, Кашкадарьинской - 21,4 процента.

Вместе с тем, в Джизакской (-7,3 процента) и Ташкентской (-1,1 процента) областях наблюдался спад по отношению к прошлому месяцу.

Сообщается, что количество межбанковских платежных операций в июне 2021 года составило 4 890,8 тыс. и увеличилось на 314,0 тыс. транзакций (6,9 процента), по сравнению с маем 2021 года.

Кроме того, биржевой компонент ИДА составил 1,0225, что означает рост уровня компонента на 2,2 процента, по сравнению с предыдущим месяцем, что связано с увеличением количества сделок на 7,3 процента. При этом средний физический объем товаров, приобретенных в каждой транзакции, снизился на 2,8 процента.

На Республиканской товарно-сырьевой бирже общий оборот в июне 2021 года составил 5 854,9 млрд. сумов ($551 миллион), что на 7,9 процента больше, по сравнению с предыдущим месяцем.

Также сообщается, что за отчетный период число малых предприятий увеличилось с 443 497 до 450 155 единиц (рост на 6 658 ед.). Количество фермерских хозяйств увеличилось с 107 585 до 108 146 единиц (рост на 561 ед.). Число действующих крупных предприятий составило 3 059 единиц, что меньше на девять единиц по сравнению с маем 2021 года.