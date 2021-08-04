США и Туркменистан продолжают поддерживать прочные двусторонние связи

БАКУ /Trend/ - США и Туркменистан продолжают поддерживать прочные двусторонние отношения, сообщил Trend начальник отдела информации и культуры посольства США в Ашхабаде Стивен Гайс.

Он отметил, что в 2021 году товарооборот между США и Туркменистаном увеличился по сравнению с прошлым годом.

"Большая часть нашего сотрудничества осуществлялась и на протяжении пандемии", – сказал Гайс.

По его словам, некоторые программы, требующие, к примеру, поездок, транзита товаров или оборудования, столкнулись с задержками.

"Есть много известных компаний из США, которые имеют прочные и успешные коммерческие отношения с Туркменистаном. Среди них Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, General Electric, John Deere, Visa и многие другие", – добавил Гайс.

Отметим, что США являются одним из важных торгово-экономических и внешнеполитических партнеров Туркменистана. Взаимодействие двух стран осуществляется в области обеспечения региональной безопасности и других сферах.

В последние годы регулярную основу обрели политические консультации между США и Туркменистаном. Продолжается сотрудничество в таких сферах, как поставки сельхозтехники, модернизация технического парка гражданской авиации Туркменистана, импорт электроэнергетического оборудования.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и США были установлены 19 февраля 1992 года.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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