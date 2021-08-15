Грузия незначительно увеличила экспорт вина

БАКУ /Trend/ - Грузия в январе - июле 2021 года экспортировала до 55 миллионов бутылок вина (по 0,75 литра) в 58 стран, что на 12 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Национальное агентство вина минсельхоза Грузии.

По данным ведомства, в стоимостном выражении экспорт вина составил 125 миллионов долларов, что на девять процентов больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Экспорт вина и алкогольной продукции в отчетный период осуществляли 337 грузинских компаний.

Крупнейшим импортером грузинского вина остается Россия. В январе - июле грузинский экспорт вина в РФ составил 3,3 миллиона бутылок, что на девять процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Грузия с начала года увеличила экспорт вина в Польшу на 28 процентов (3,2 миллиона бутылок), Китай – на семь процентов (3,1 миллиона бутылок), Литву – на 51 процент (601,1 тысячи бутылок), США – на 26 процентов (565,8 тысячи бутылок), Канаду - на 93 процента (189,5 тысячи бутылок), Швецию – на 60 процентов (66,7 тысячи бутылок), Чехию – на 589 процентов (95,4 тысячи бутылок), Казахстан – на 35 процентов (2,1 миллиона бутылок), Азербайджан – на 41 процент (133,4 тысячи бутылок), Турцию – на 436 процентов (77,2 тысячи бутылок).

Грузинский экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди за семь месяцев 2021 года в стоимостном выражении составил порядка 202,4 миллиона долларов, что на 14 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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