Предприниматели Азербайджана продолжают поддержку "Марафона занятости"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 190 субъектов предпринимательства, поддержавших призыв Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках «Марафона занятости» по поддержке трудоустройства членов семей шехидов и участников Карабахской войны, представили 345 вакантных мест, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, 28 субъектами предпринимательства уже обеспечены работой 60 человек. Больше всего рабочих мест включено в электронную систему Сальянским пивзаводом, и два человека уже обеспечены работой. До настоящего времени больше всего участников Отечественной войны Азербайджана и членов семей шехидов было трудоустроено со стороны ООО "Det-al alüminium".

Предприниматели, желающие присоединиться к «Марафону занятости», могут вносить имеющиеся вакансии в электронную систему по ссылке https://bit.ly/3sQigid

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)