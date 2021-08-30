Ферганский НПЗ в Узбекистане приступит к серийному производству новых видов масел

БАКУ/Trend/- На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (ФНПЗ) Узбекистана в скором времени планируется начать серийное производство новых видов моторных, гидравлических и трансмиссионных масел группы I по классификации API, сообщает Trend со ссылкой на Минэнерго Узбекистана.

К настоящему времени выработанные опытные партии такой продукции успешно прошли испытания в промышленных условиях на объектах потребителей, и в ближайшие дни будут получены сертификаты соответствия на новые виды масел.

Программа по освоению производства новых видов масел является частью масштабной работы по модернизации, реконструкции и реформировании производства, которая проводится на ООО «Ферганский НПЗ».

Здесь, как и на большинстве перспективных предприятий Узбекистана, уделяется особое внимание активному внедрению международных стандартов и технических регламентов при производстве отечественной продукции, обеспечение её соответствия современным требованиям.

Совместно с ведущими мировыми проектными институтами и компаниями разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционного проекта, целью которого является доведение качества нефтепродуктов, производимых на ФНПЗ до уровня международных стандартов, в том числе моторного топлива до уровня класса Евро 5 и смазочных масел до уровня группы II+/III по API. В настоящее время ТЭО проекта успешно прошло экспертизу и согласование в установленном порядке, и внесено в Кабинет Министров Республики Узбекистан на утверждение.

Одновременно, в рамках процесса модернизации, продолжается деятельность по подготовке рабочих проектов, определению необходимого оборудования и материалов, выполнение необходимых подготовительных работ.

В частности, проводятся инженерные изыскания на стройплощадках совместно с ООО «УЗРОСНЕФТЕГАЗГЕО»; разрабатываются рабочие проекты строительства новых и реконструкции существующих технологических установок со стороны ООО «Омскнефтехимпроект» (Российская Федерация) и ООО «UzLiTi Engineering»; принимаются меры по ускорению строительства установки производства водорода для обеспечения бесперебойной работы завода и снижения потребности в газовом конденсате.

Также продолжается процесс, связанный с финансированием контрактов, заключенных с топовыми американскими и итальянским компаниями на изготовление и поставку оборудования установки производства водорода, таких как печь, адсорберы и т.п.; подготовка к началу строительства новой паровой котельной производства итальянской компании «MACCHI».

С целью внедрения на ФНПЗ современных программ по оптимизации планирования производственных процессов идёт переговорный процесс с компанией «Aspen Technology Services Corporation».

К настоящему времени в ходе программы по модернизации, реконструкции и реформировании производства, которая проводится на ООО «Ферганский НПЗ», освоено более 15,3 миллионов долларов, из запланированных до конца текущего года 42 миллионов долларов.