Президент Узбекистана предложил ИБР новые варианты развития сотрудничества
БАКУ/Trend/- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев внес ряд предложений по совершенствованию деятельности Исламского Банка Развития (ИБР) в рамках 46-го ежегодного заседания совета управляющих ИБР проходящего в Ташкенте, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.
Глава государства затронул вопросы преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.
Указано на необходимость расширения финансовых инструментов Международной исламской торговой и финансовой корпорацией и Исламской корпорацией по страхованию инвестиций и экспортных кредитов. Это будет способствовать стимулированию свободной торговли, страхованию инвестиционных рисков, развитию транспортно-логистической инфраструктуры.
Подчеркнуто, что в постковидный период важно придать инновационный характер развитию экономик государств-членов. В частности, актуальное значение имеют использование в полной мере возможностей Фонда по науке, технологиям и инновациям Исламского банка развития, обеспечение продовольственной безопасности за счет внедрения передовых разработок в сельском хозяйстве, широкое использование возобновляемых источников энергии и экологических технологий.
Также отмечена необходимость расширения финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов регионального значения.
«Сегодняшний международный форум выведет наше партнерство в рамках банка на качественно новый уровень и внесет значительный вклад в общее благосостояние народов государств-членов», - выразил уверенность Мирзиёев.
На мероприятии также выступил президент Исламского банка развития Мухаммад бин Сулейман аль-Джассир.
Ежегодное заседание Группы ИБР продлится до 4 сентября.