Президент Узбекистана предложил ИБР новые варианты развития сотрудничества

БАКУ/Trend/- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев внес ряд предложений по совершенствованию деятельности Исламского Банка Развития (ИБР) в рамках 46-го ежегодного заседания совета управляющих ИБР проходящего в Ташкенте, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.

Глава государства затронул вопросы преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.

Указано на необходимость расширения финансовых инструментов Международной исламской торговой и финансовой корпорацией и Исламской корпорацией по страхованию инвестиций и экспортных кредитов. Это будет способствовать стимулированию свободной торговли, страхованию инвестиционных рисков, развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

Подчеркнуто, что в постковидный период важно придать инновационный характер развитию экономик государств-членов. В частности, актуальное значение имеют использование в полной мере возможностей Фонда по науке, технологиям и инновациям Исламского банка развития, обеспечение продовольственной безопасности за счет внедрения передовых разработок в сельском хозяйстве, широкое использование возобновляемых источников энергии и экологических технологий.

Также отмечена необходимость расширения финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов регионального значения.

«Сегодняшний международный форум выведет наше партнерство в рамках банка на качественно новый уровень и внесет значительный вклад в общее благосостояние народов государств-членов», - выразил уверенность Мирзиёев.

На мероприятии также выступил президент Исламского банка развития Мухаммад бин Сулейман аль-Джассир.

Ежегодное заседание Группы ИБР продлится до 4 сентября.