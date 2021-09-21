Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 21 объект госсобственности

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион 21 объект госсобственности.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, 12 октября, в частности, на аукцион будут выставлены 14 малых госпредприятий и один недостроенный объект, а 19 октября - шесть принадлежащих государству пакетов акций акционерных обществ.

За ходом аукциона можно будет наблюдать посредством электронных ресурсов.

Отметим, что лица, желающие принять участие в торгах на сайте госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от первоначальной аукционной стоимости собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион".

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni