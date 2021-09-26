Назван крупнейший потребитель грузинских помидоров

БАКУ /Trend/ - В январе - июле этого года Грузия экспортировала 3 тысячи тонн помидоров на сумму 2,8 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Отметим, что за аналогичный период 2020 года из Грузии было экспортировано 1,7 тысячи тонн томатов на 1,6 миллиона долларов. Соответственно, выручка от экспорта томатов увеличилась на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Геостат, основным потребителем грузинских помидоров в этом году является Россия (2,3 тысячи тонн на сумму 2,5 миллиона долларов). Помидоры также экспортировались в Армению, Гонконг, Латвию, Сингапур и Украину.

В январе - июле 2021 года внешнеторговый оборот Грузии составил 7,48 миллиарда долларов, что на 21,7 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Экспорт Грузии составил 2,27 миллиарда долларов (рост на 27,8 процента), а импорт – 5,2 миллиарда долларов (рост на 19,3 процента).

Сальдо торгового баланса в указанный период оставалось отрицательным – на уровне 2,93 миллиарда долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)