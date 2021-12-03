Масштабы работ по развитию сельского хозяйства в Карабахе будут расширены в 2022 г. – министр

БАКУ /Trend/ - Масштабы работ по развитию сельского хозяйства в Карабахе будут расширены в 2022 году.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в ходе панельных дискуссий Экономического форума UNEC.

«В современном обществе важное значение имеет применение инноваций и технологий. В этой связи проводимая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым политика по развитию экономики также направлена на инновации. Карабах являлся одним из самых развитых регионов Азербайджана в сфере сельского хозяйства. Армянская оккупация нанесла огромный ущерб и всему сельскому хозяйству этого региона. Поэтому мы уже начали реализовывать проекты по восстановлению», - сказал Керимов.

Министр отметил, что на освобожденных землях ведутся работы по определению территорий, пригодных для сельскохозяйственной деятельности.

«Уже ведутся работы по севу осенних и весенних культур. Регион имеет большой потенциал в сфере урожайности. В будущем году эти работы будут расширены. Сюда также входят животноводство, посевные работы. Кроме того, мы уделяем большое внимание восстановлению коневодства в Карабахе. В Физулинском районе созданы карантинные зоны для животных, где мы сможем проводить их обследование. Также планируется обеспечить водной инфраструктурой территории суммарной площадью в сотни тысяч гектаров. Эти работы тоже будут выполнены на основе современных технологии», - сказал Керимов.

Кроме того, он отметил, что создание «умных сел» является основой развития современного сельского хозяйства.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)