Инвестиции Турции в Азербайджан превысили $19 млрд - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Инвестиции Турции в Азербайджан превысили 19 миллиардов долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума в Баку.

"В нынешнем году между Баку и Анкарой был подписан ряд соглашений по инвестициям в Азербайджан", - сказал Джаббаров.

Министр также отметил, что стратегическое сотрудничество Азербайджана и Грузии расширилось в последнее время, несмотря на пандемию коронавируса.

"Инвестиции Азербайджана в Грузию составили 3,3 миллиарда долларов. Мы заинтересованы в увеличении инвестиций в экономику Грузии, Турции и других наших партнеров. Кроме того, азербайджанские компании в Грузии являются крупными налогоплательщиками, что также способствует росту экономики этой страны. Кроме того, между нашими странами упрощена процедура грузоперевозок. Трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзерум и железная дорога БТК также свидетельствуют об успешности нашего сотрудничества. Кроме того, мы обладаем большим потенциалом в транспортном секторе, в частности, в области морских перевозок", - сказал Джаббаров.

По его словам, освобождение территорий Азербайджана сформировало новые реалии и создало возможности не только для бизнеса, но и для развития региона в целом.

"Мы реализуем крупномасштабные проекты в Карабахе на основе "умных" технологий. В их реализации нам помогают наши друзья. На сегодня мы получили 921 запрос на участие в восстановительных работах. Здесь работает большое количество турецких и грузинских компаний. И подобные запросы продолжают поступать", - сказал министр.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)