Казахстан будет неукоснительно исполнять все инвестиционные обязательства - Токаев

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении в рамках встречи с представителями крупного отечественного бизнеса подробно остановился на базовых принципах, которые должны лечь в основу Нового экономического курса страны, передает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду (резиденция президента Казахстана).

Первым принципом, по его мнению, является неприкосновенность частной собственности. Гарантом в этом вопросе должен стать прозрачный и справедливый суд, отметил глава государства.

"Важнейший вопрос – обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе законодательного характера. В суды призываются новые кадры – специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора. На этой основе уже сформирована новая судебная коллегия Верховного суда по административным делам. Думаю, что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса", – сказал Токаев.

По словам президента, вторая составляющая Нового экономического курса – инвестиционный климат.

Токаев вновь заявил о том, что все инвестиционные обязательства государство будет неукоснительно исполнять. В то же время он призвал бизнесменов вкладывать капитал в свою страну.

"Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип «зарабатываем здесь, тратим – там» уже не имеет права на практическое существование. Поэтому работа будет вестись по двум направлениям – стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры", – сказал Токаев.

По его словам, третьим принципом является честная конкуренция.

"Здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин – «откупщики». Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно. Все ниши должны быть открыты для конкуренции. Следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках. Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики", – отметил Токаев.