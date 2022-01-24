Названо число поступивших в Агентство Азербайджана по развитию МСБ обращений для создания бизнеса на освобожденных землях

БАКУ /Trend/ - В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана в 2021 году поступило 945 обращений от субъектов предпринимательства для создания бизнеса на освобожденных территориях.

Об этом сказал в понедельник председатель правления агентства Орхан Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сообщает Trend.

По его словам, 446 из этих обращений связаны с инвестиционными проектами, а 499 - с работами и услугами по различным направлениям.

"По 27 процентов обращений связано со строительными работами и торговлей, сферой услуг, 21 процент - с отраслью промышленности, 18 - с сельским хозяйством, семь процентов - с туризмом, здравоохранением и образованием", - сказал Мамедов.

Глава правления также отметил, что освобожденные территории обладают большим потенциалом для развития туризма, сельского хозяйства и других сфер.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev