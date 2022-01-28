В Фонде развития предпринимательства Азербайджана назвали планируемую сумму льготных кредитов на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана планирует выделить льготные кредиты на 140 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на брифинге по итогам прошлого года исполняющий обязанности главы правления фонда Осман Халиев.

«Как известно, в начале 2021 года был утвержден стратегический план деятельности Фонда развития предпринимательства, рассчитанный на 2021-2023 годы. В прошлом году проделана работа по ряду направлений стратегического плана, в том числе по укреплению институциональной основы, подотчетности, корпоративной устойчивости, а также по электронизации. Планируется продолжить деятельность в соответствии со стратегическим планом на 2022 год. Также будет продолжена работа по электронизации и укреплению институциональной базы», - сказал Халиев.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)