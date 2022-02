Промышленный потенциал освобожденных территорий внесет вклад в экономику Азербайджана – PwC

БАКУ /Trend/ - Промышленный потенциал освобожденных территорий Азербайджана в ближайшие годы внесет вклад в экономику страны. Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Doing Business and Investing in Azerbaijan Guide PwC.

«На протяжении долгих лет оккупация 20 процентов территории Азербайджана не позволяла стране использовать экономический потенциал этих земель. В 2020 году в результате Отечественной войны освобождение территорий, находившихся под оккупацией на протяжении 30 лет, создало возможности и благоприятные условия для развития экономики Азербайджана», - отмечают аналитики PwC.

В отчете говорится, что промышленный потенциал освобожденных территорий высок.

«Богатые водные ресурсы, запасы полезных ископаемых, электроэнергетический потенциал, возможности промышленной рекреации составляют основу промышленного потенциала освобожденных территорий. Эти факторы свидетельствуют о том, что промышленный потенциал освобожденных территорий будет вносить вклад в экономику страны в ближайшие годы. Согласно положениям заявления от 10 ноября 2020 года, восстановление коридора, соединяющего Нахчыванскую Автономную Республику с другими азербайджанскими регионами, также создаст новые возможности для Азербайджана и других стран региона», - говорится в отчете.

В нем отмечается, что Азербайджан приступил к планированию дальнейшего развития сельского хозяйства на освобожденных территориях.

«Освобождение территорий Азербайджана положительно скажется на развитии сельского хозяйства. В результате освобождения стратегически важных водоемов увеличатся посевные площади страны, появилась возможность для орошения сотни тысяч гектаров земель. Освобожденные территории имеют большой потенциал в области виноградарства, производства зерна, хлопка, животноводства. При расширении агроперерабатывающей промышленности и правильном использовании этого потенциала будет обеспечено устойчивое развитие сельского хозяйства. Азербайджан в последние годы стал сильным промышленным центром региона, и это подтверждается показателями, отражающими достижения в области промышленности», - сказали в PwC.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn