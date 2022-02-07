В Азербайджане выросли запасы товарного золота месторождения «Човдар»

БАКУ /Trend/ - В результате дополнительных исследований, разведки и оптимизации месторождений, проведенных ЗАО AzerGold в последние годы, запасы товарного золота месторождения «Човдар» на оксидной (наземной) стадии выросли со 179 тысяч до 212 тысяч унций.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.

По его словам, эксплуатация месторождения «Човдар» на оксидной стадии была завершена в апреле 2021 года.

«При этом в отчетном году в результате эксплуатации окисленных руд месторождения «Човдар» на сульфидной стадии осуществляется добыча 28 тысяч унций. За пять лет работы общий объем производства компании составляет 255,6 тысячи унций золота и 484,5 тысячи унций серебра», - сказал Ибрагимов.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)