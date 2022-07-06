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Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан

Бизнес Материалы 6 июля 2022 16:14
Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министерство инвестиционной политики Новгородской области России планирует провести очную бизнес-миссию в Азербайджан для предпринимателей региона.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства российского региона.

«На октябрь 2022 года запланирована деловая поездка в Азербайджан. Наши предприниматели смогут провести индивидуальные переговоры, встретиться с потенциальными партнерами», - сказал министр инвестиционной политики Новгородской области РФ Денис Носачев, слова которого приводятся в сообщении.

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