Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!

AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, продолжает помогать развитию бизнеса. Обратившись в AccessBank, можно получить кредиты на поддержку бизнеса за счет средств Фонда Развития Предпринимательства. Основные условия получения кредита:

- 5% годовых

- до 10 млн манатов

Для дополнительной информации и запроса кредита пройдите по ссылке https://bit.ly/3Qu2B3b

AccessBank входит в первую пятерку кредитных организаций, тесно сотрудничавших с Фондом Развития Предпринимательства в течение первых 6 месяцев 2022 года. В результате сотрудничества, в первом полугодии текущего года AccessBank поддержал финансирование 197 проектов.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие иностранные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).