Предприниматели одного из регионов РФ планируют бизнес-миссию в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В период с 14 по 16 сентября планируется визит в Баку официальной и бизнес-делегации Рязанской области РФ под руководством заместителя председателя правительства региона Артема Никитина.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане, при поддержке торгового представительства будут проведены переговоры делегации с государственными и коммерческими структурами Азербайджана.

Отметим, что ранее в Бакинском бизнес-центре начал работу шоу-рум российских компаний. В выставочном пространстве 57 производителей из Рязанской области РФ представляют более 300 единиц продукции, востребованной на азербайджанском рынке.

Данный формат позволит установить деловые связи, укрепить торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией.

Азербайджанские предприниматели смогут посетить шоу-рум и ознакомиться с продукцией производителей строительных материалов, медицинских изделий, сфер пищевой и текстильной промышленности, металлообработки, IТ-технологий.

Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов посетил шоу-рум и ознакомился с предложениями рязанских товаропроизводителей.

Как отметил Мирсаяпов, продукция предприятий Рязанской области пользуется устойчивым спросом в Азербайджане, но экспортный потенциал рязанской продукции в настоящее время не реализован в полном объеме. По итогам прошлого года областной экспорт в Азербайджан составил 11,5 миллиона долларов.