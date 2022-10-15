Казахстан готов развивать сотрудничество с Турцией в аграрном секторе

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов активно развивать взаимовыгодное сотрудничество с Турцией в сфере сельского хозяйства.

Об этом во время встречи с генеральным директором управления по растениеводству министерства сельского и лесного хозяйства Турции Мехметом Хасдемиром сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает Trend в субботу со ссылкой на министерство сельского хозяйства РК.

Он отметил, что речь идёт, в частности, о взаимодействии в области семеноводства, проведения испытаний сортов сельхозкультур и обмена генетическими материалами сельскохозяйственных растений.

Карашукеев предложил турецкой делегации также активизировать работу научно-исследовательских институтов по проведению совместных научных исследований в области растениеводства.

«Мы высоко ценим сложившиеся между нашими странами братские отношения и взаимопонимание, и с удовлетворением отмечаем стабильное развитие казахстанcко-турецких отношений в сфере сельского хозяйства»,- сказал министр.

Отметим, что товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Турцией по итогам 7 месяцев 2022 года составил 177,3 млн долларов, что на 77,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Казахстан экспортирует в Турцию в основном масло, пшеницу и другие сельхозкультуры, а импортирует из Турции семена подсолнечника и кондитерские изделия.