Центробанк Азербайджана расширит открытые API-системы мгновенных платежей

БАКУ /Trend/ - Принятие закона «О платежных системах и услугах» позволит расширить открытые API-системы мгновенных платежей AniPay в секторе финансовых услуг.

Об этом сказал в четверг бизнес-аналитик в области ИТ Центрального банка Азербайджана Али Керим в ходе VI Международного банковского форума, передает Trend.

По его словам, ежегодно по системе AniPay проводится 10 миллионов запросов.

«По итогам января-сентября 2022 года платежи по системе AniPay выросли в 2,2 раза, а число транзакций - в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», - сказал он.

Али Керим сказал, что AniPay впервые в Азербайджане предоставила местным банкам открытые API.

«После принятия закона «О платежных системах и услугах» возможности открытого API AniPay будут расширены, а также разработаны новые фининструменты», - добавил он.

Отметим, что система AniPay является проектом Центрального банка Азербайджана. Этой системой пользуются практически все банки Азербайджана.