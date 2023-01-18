ЧБТР расширяет сеть банков-партнеров в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) ведет переговоры с рядом финансовых институтов в Азербайджане и, надеется, в будущем расширить сеть банков-партнеров, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент ЧБТР Серхат Кёксал.

"Финансовый сектор остается одним из приоритетов ЧБТР в Азербайджане как один из важных каналов для доступа к микро-, малому и среднему бизнесу, а также для поддержки экспортеров и импортеров через механизмы торгового финансирования", - сказал он.

Серхат Кёксал напомнил о кредитном соглашении на 5 миллионов долларов, подписанном с TuranBank в 2022 году для расширения финансирования международных торговых операций.

"Предоставленные TuranBank 5 миллионов долларов будут использованы для развития международной торговли, в частности в Черноморском регионе. В 2022 году ЧБТР также подписал соглашение с Rabitabank на 10 миллионов долларов. Эти средства будут предоставлены малым и средним предприятиям для финансирования их инвестиционных программ и потребностей в оборотном капитале, содействия их развитию на внутреннем и международном рынках и повышения их конкурентоспособности и экспортного потенциала", — добавил он.

Отметим, что ЧБТР придерживается политики стабильного, высококачественного роста, который имеет широкую основу и распространяется на все государства-члены.

Очевидно, что это в значительной степени относится к Азербайджану, где банк присутствует с момента создания нашего банка в конце 1990-х годов.

Банк по-разному участвовал в качестве инвестора и приобретал (неконтрольный, неуправляющий) пакет акций, предоставлял многочисленные кредитные линии.

ЧБТР первым международным финансовым учреждением, предоставившим кредит в национальной валюте - в манатах, тем самым помогая внедрению этого важного продукта, который способствует обеспечению большего доверия к манату, и со временем может помочь внутреннему финансовому рынку расти более широко.

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