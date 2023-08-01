Новый проект от банка ABB - «Faydalı keşbek» (R)

БАКУ/Trend/ - Банк АВВ представил проект, который будет приносить больший заработок. Итак, с 1 августа каждый владелец карты банка АВВ в рамках нового проекта «Faydalı keşbek» может зарабатывать кешбеки не только по одной категории, а по всем пяти категориям посредством приложения ABB mobile. Теперь, наряду с возможностью накапливать

кешбеки и тратить их на коммунальные, мобильные и интернет-платежи, также можно переводить средства на карточные счета клиента через приложения ABB Mobile. Таким образом, клиент в любое время может перевести накопленные кэшбэки на свою карту, осуществлять платежи, пользоваться возможностью обналичивания средств.

Еще одно преимущество заключается в том что, оплачивая различными картами банка ABB включая зарплатные и пенсионные карты можно заработать больше кэшбэка. Исключения составляют только карты Azercell Co-Brand и ABB Miles.

Информация о действующих проектах лояльности по картам Azercell Co-Brand и ABB miles размещена на официальном сайте банка.

Отметим что «Faydalı keşbek» - это проект банка ABB. В рамках данного проекта клиенты зарабатывают на своих расходах больше. Для того, чтобы воспользоваться преимуществами «Faydalı keşbek», необходимо обновить приложение ABB mobile.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.