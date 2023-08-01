Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Еще одна компания получила статус резидента Агдамского промпарка

Бизнес Материалы 1 августа 2023 15:03 (UTC +04:00)
Еще одна компания получила статус резидента Агдамского промпарка

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Еще одна компания получила статус резидента Агдамского промышленного парка, сообщает во вторник Trend.

Согласно информации Агентства по развитию экономических зон Азербайджана, это ООО "Binacycle".

Компания реализует проект по переработке строительного мусора на территории промпарка.

Отметим, что в настоящее время в Агдамском промпарке статус резидента имеют 18 субъектов предпринимательства, а статус нерезидента - 6.

В целом статус резидента в промышленных зонах Азербайджана получили 133 субъекта предпринимательства, из них 68 уже приступили к производственной деятельности.

Общий объем их инвестиций составляет более 7,2 миллиарда манатов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости