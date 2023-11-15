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Самая большая угроза, с которой сталкивается сейчас Азербайджан - это изменение климата - Постпред ПРООН

Бизнес Материалы 15 ноября 2023 12:37 (UTC +04:00)
Самая большая угроза, с которой сталкивается сейчас Азербайджан - это изменение климата - Постпред ПРООН

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Самая большая угроза, с которой сталкивается сейчас Азербайджан в регионе - это изменение климата.

Как передает в среду Trend, об этом сказала журналистам Постоянный представитель ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций) в Азербайджане Алессандра Роккасальво.

"Изменение окружающей среды, потеря биоразнообразия, ухудшение климата - все это будет стоить больших инвестиций для реального смягчения последствий. Правительство уже заботится об этом, продвигая "Зеленый” Азербайджан. Речь также идет о привлечении инвестиций из частного сектора, как международного, так и национального", - отметила она.

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