Молдавских бизнесменов пригласили инвестировать в промзоны на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Молдавских бизнесменов пригласили инвестировать в промышленные зоны на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в среду Trend.

Согласно данным Агентства развития экономических зон Азербайджана, в Сумгайытском химико-промышленном парке состоялась встреча заместителя председателя правления агентства Сеймура Адыгезалова с делегацией, возглавляемой директором Организации развития предпринимательства Республики Молдова Думитру Пинтя. На встрече также присутствовал посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.

В ходе встречи заместитель председателя правления агентства Сеймур Адыгезалов проинформировал о существующих в Азербайджане промышленных зонах, инвестиционных возможностях, созданных для бизнесменов, а также была продемонстрирована презентация промышленных зон.

Также были обсуждены возможности установления связей между Организацией развития предпринимательства Республики Молдова и Агентством развития экономических зон, реализации совместных бизнес-проектов, взаимного обмена опытом между субъектами предпринимательства, работающими в промышленных зонах Азербайджана и Молдовы.

Отметим, что в целом статус резидента в промышленных зонах Азербайджана получили 134 субъекта предпринимательства, из них 68 уже приступили к производственной деятельности.

Общий объем их инвестиций составляет более 7,2 миллиарда манатов.