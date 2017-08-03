Petkim занял 39 место среди 500 крупнейших предприятий Турции

3 августа 2017 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нефтехимический комплекс Petkim, дочернее предприятие азербайджанской госкомпании SOCAR в Турции, с прибылью в 4,532 миллиарда лир вошел в TOP-500 крупнейших предприятий Турции, заняв 39-е место. Ренкинг был составлен турецкой газетой Capital.

В первую десятку вошли такие компании, как Tüpraş, OMV Petrol Ofisi, «Турецкие Авиалинии» (THY), Opet Petrolculuk, сеть магазинов BIM, Ford Otosan, Shell&Turcas Petrol, Türk Telekom, Arçelik и Türkcell.

По ценкам Стамбульской промышленной палаты, нефтехимический комплекс Petkim по итогам 2016 года занимал 17-е место с прибылью в 4,153 миллиарда лир.

Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.

Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. - 1,32 процента, а 47,68 процента - в свободном обращении на бирже.

Официальный курс Центробанка Турции на третье августа составляет 3,5355 TRY/USD

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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