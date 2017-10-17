Нефтяная корзина ОПЕК 16 октября подорожала на 1,1%

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 16 октября составила 55,74 доллара за баррель, что на 0,62 доллара больше показателя минувшей пятницы, сообщили Trend во вторник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть поднимаются во вторник днем на сохраняющемся беспокойстве инвесторов относительно обострения конфликта в Ираке.

По состоянию на 15:37 вторника стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,35 процента - до 58,02 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,37 процента — до 52,06 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)