SOCAR ввела в эксплуатацию новую скважину на Каспии

19 октября 2017 22:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR будет дополнительно добывать более 3,65 тысячи тонн нефти ежегодно за счет ввода в эксплуатацию новой скважины на морском месторождении "Нефтяные Камни", говорится в сообщении госкомпании, распространенном в четверг.

Нефть с дебитом 10 тонн в сутки будет извлекаться в интервале 1543-1540 метров, говорится в сообщении.

В январе-июле 2017 года SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 4,34 миллиона тонн нефти против 4,42 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

В 2016 году SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 7,52 миллиона тонн нефти против 8,16 миллиона тонн, добытых в 2015 году. Всего в Азербайджане в прошлом году объем добычи нефти составил 41,03 миллиона тонн против 41,58 миллиона тонн, добытых за 2015 год.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть", предприятия химической промышленности, объединенные в компанию "Азерикимья", "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Текст: Талех Агавердиев)

Azernews Newspaper
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