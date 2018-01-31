SOCAR увеличит экспорт газа в Грузию

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Грузия планирует увеличить поставки природного газа из Азербайджана до 2,679 миллиарда кубометров.

Как сказал в пятницу Trend глава SOCAR Energy Georgia (грузинская "дочка" SOCAR) Махир Мамедов, в 2017 году из Азербайджана в Грузию было экспортировано 2,2 миллиарда кубометров природного газа.

Азербайджанский газ поступает в Грузию по двум газопроводам: Южнокавказскому и Баку-Газимагомед-Газах, отметил он.

"В балансе природного газа Грузии на 2018 год отсутствует газ российского происхождения, и эти объемы будут замещены импортом природного газа из Азербайджана. В связи с тем, что Газотранспортная компания Грузии и Газпром изменили условия расчетов по транзиту российского газа по территории Грузии, с 2018 года Газпром будет рассчитываться за транспортировку своего газа по грузинской территории не газом, как это было до настоящего времени, а производить оплату за услуги по транзиту. Таким образом, в утвержденном балансе газа Грузии на 2018 год отсутствует газ российского происхождения. Эти объемы будут замещены импортом природного газа из Азербайджана. Фактическое потребление газа может колебаться в зависимости от погодных условий и режима работы энергогенерирующих станций», - добавил он.

Отметим, что согласно балансу природного газа Грузии на 2018 год, потребности Грузии в 2018 году составят немногим более 2,689 миллиарда кубометров газа. При этом 2,679 миллиарда кубометров газа (99,65 процента от общего объема) Грузия рассчитывает получить из Азербайджана, в том числе 1,866 миллиарда кубометров от госкомпании SOCAR и 813 миллионов кубометров газа, добытого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз".

Оставшаяся доля (9,41 миллиона кубометров) придется на местную добычу.

Компания SOCAR экспортирует в Грузию газ, добываемый на азербайджанских месторождениях за счет собственных средств без участия иностранных компаний. Помимо этого, Грузия ежегодно получает от Азербайджана газ, добываемый на морском месторождении "Шах Дениз" с участием SOCAR и иностранных компаний.

SOCAR в 2016 году экспортировала в Грузию 1,32 миллиарда кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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