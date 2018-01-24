Стоимость нефти снижается на неожиданном росте запасов сырья в США

24 января 2018 09:59 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в среду снижаются в стоимости после сообщения о росте запасов сырья в США согласно данным Американского института нефти (API), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,17% — до 69,83 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,03%, до 64,45 доллара за баррель.

По данным института, запасы нефти в стране выросли на 4,75 миллиона баррелей за неделю к 17 января. Запасы бензина выросли на 4,1 миллиона, а дистиллятов — снизились на 1,3 миллиона. При этом предыдущие семь недель запасы нефти все время снижались. Аналитики ожидали, что за последнюю неделю запасы также сократились на 1,6 миллиона баррелей.

На прошлой неделе API сообщил о значительном снижении запасов нефти в 5,12 миллиона баррелей.

Теперь аналитики ожидают данных по запасам нефти от министерства энергетики страны, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозу аналитиков, запасы сырья за неделю по 19 января снизились на 1,6, или 0,4%, до 411,1 миллиона баррелей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава BP не видит риска для сильных колебаний цен на нефть
Энергетика 23 января 14:35
Мировые цены на нефть растут на прогнозах МВФ
Энергетика 23 января 10:03
Мировые цены на нефть растут после заседания министерского комитета ОПЕК+
Энергетика 22 января 09:52
Высокие цены на нефть не повлияют на спрос, заявили в Саудовской Аравии
Арабские страны 21 января 11:57
Цены на нефть снижаются в рамках коррекции
Энергетика 19 января 10:20
Нефть Brent опустилась до $69,04 за баррель
Энергетика 17 января 09:54
Александр Новак: Минэнерго РФ пока сохраняет прогноз цены нефти на 2018 год в $50-60 за баррель
Россия 16 января 15:24
Стоимость нефти может вернуться к уровню $60 за баррель - эксперт датского инвестбанка
Энергетика 16 января 10:31
Нефть Brent подешевела до $70 за баррель
Энергетика 16 января 09:58
Нефть дорожает несмотря на рост числа буровых установок в США
Энергетика 15 января 10:23
Цены на нефть снизились с трехлетнего максимума до $69,18 за Brent
Энергетика 12 января 20:06
Нефть Brent подешевела до $69,25 за баррель
Энергетика 12 января 09:56
Brent превысила $70 за баррель впервые с декабря 2014 года
В мире 11 января 21:36
Нефть поднялась к максимумам за 3 года
Энергетика 11 января 15:29
Цена на нефть продолжает расти
Энергетика 10 января 11:23
Нефть дорожает на данных по запасам в США
Экономика 9 января 10:38
Доллары и баррели: какой будет цена на нефть в 2018?
Энергетика 8 января 08:00
Какие факторы обусловят рост цен на нефть в 2018 году? (Эксклюзив)
Энергетика 5 января 17:33