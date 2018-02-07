Глава BP о проекте "Шах Дениз-2"

7 февраля 2018 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект "Шах Дениз-2" - второй этап развития азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" - будет запущен в 2018 году, сказал глава британской компании British Petroleum (BP) Боб Дадли на пресс-конференции в Лондоне.

По его словам, "Шах Дениз-2", являющийся частью мегапроекта "Южный газовый коридор", является одним из наиболее сложных проектов когда-либо реализованных BP.

"В проекте задействованы шесть стран, 11 компаний-акционеров, а со дня принятия окончательного инвестиционного решения четыре года назад было отработано 176 миллионов человеко-часов", - сказал Дадли.

Глава BP отметил, что проект находится на пути к запуску в 2018 году.

"Шах Дениз-2" реализуется в настоящее время согласно расписанию и в рамках бюджета", - сказал Дадли.

В рамках реализации проекта "Шах Дениз-2" объем годовой добычи газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства трубопроводов TANAP и ТАР. Первый газ в Европу по "Южному газовому коридору" планируется поставить к 2020 году.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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