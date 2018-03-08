Азербайджанские подрядчики могут принять участие в нефтяных проектах Казахстана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Нефтяные подрядчики Азербайджана могут принять участие в совместных предприятиях (СП) по разработке казахстанского месторождения "Кашаган". Об этом Trend сказал источник в министерстве энергетики Казахстана.

"Следует отметить, что в проекте освоения месторождения "Кашаган" особое значение придается продвижению казахстанских товаров и услуг, но, в то же время этот процесс предусматривает создание совместных предприятий/консорциумов между иностранными и казахстанскими компаниями. Исходя из этого, в случае наличия конкурентных предложений, подрядчики из Азербайджана могут участвовать в проекте, как в качестве потенциальных поставщиков, так и участников СП", - сказал источник.

Напомним, что в рамках проекта освоения месторождения "Кашаган" действуют утвержденные тендерные процедуры, согласно которым любые поставщики имеют возможность подать заявку на официальном интернет-ресурсе для прохождения предварительной квалификации и дальнейшего участия в тендерах, проводимых оператором проекта.

Говоря о работе, нацеленной на транзит казахстанских энергоресурсов на внешние рынки посредством территории Азербайджана, собеседник агентства отметил, что в соответствии с протоколом состоявшегося 7 декабря 2017 года 14-го заседания казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурному сотрудничеству была сформирована рабочая группа, для транспортировки казахстанской нефти и нефтепродуктов через Азербайджан.

"В настоящее время представители Казахстана и Азербайджана прорабатывают вопрос о месте и дате проведения первого заседания вышеуказанной рабочей группы", - сообщил источник.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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